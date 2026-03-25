Fernando Alonso wird später zum Großen Preis von Japan kommen, da sein erster Sohn geboren wurde.

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Der Formel-1-Grand-Prix von Japan beginnt am Freitag mit dem ersten freien Training, beginnt aber offiziell mit dem Medientag am Donnerstag. Allerdings wird Aston Martins Fahrer Fernando Alonso wegen der Geburt seines ersten Sohnes verpassen.

Aston Martin berichtete am Mittwoch, dass der 44-jährige Fahrer "aus persönlichen familiären Gründen etwas später an diesem Wochenende ankommen wird." Alles ist in Ordnung und er wird rechtzeitig am Freitag auf der Rennbahn sein." Es ist bekannt, dass seine Partnerin Melissa Jiménez gerade ihren ersten Sohn zur Welt gebracht hat, bestätigt von der BBC, da Alonso sein Privatleben so privat wie möglich hält – was schwierig ist, da beide öffentliche Persönlichkeiten sind (Jiménez ist Sportreporter bei DAZN). Es ist Alonsos erstes Kind und Jiménez' viertes; sie erzielte drei Treffer mit dem Betis-Fußballer Marc Bartra.

Aston Martin gab Anfang dieser Woche bekannt, dass Jak Crawford ihn am Freitag im FP1 ersetzen wird, aufgrund der Regel, dass Ersatzfahrer in zwei Grand Prix pro Jahr starten dürfen.