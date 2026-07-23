Fernando Alonso wird an diesem Wochenende einen stark verbesserten Aston Martin fahren und spricht über seine Zukunft in "Jahren"

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2003 gewann Fernando Alonso seinen ersten Grand Prix in der Formel 1 auf dem Hungaroring in Budapest. 23 Jahre später fährt Alonso, der nächste Woche 45 wird, weiterhin Rennen und ist besonders hoffnungsvoll, denn Aston Martin wird an diesem Wochenende beim Großen Preis von Ungarn ein riesiges Upgrade-Paket einführen.

Anstatt kleinere Upgrade-Pakete nach und nach einzuführen, hält Aston Martin es für effizienter, angesichts der Ausgabenobergrenzen in der Formel 1, große Upgrades auf einmal einzuführen. An diesem Wochenende, beim 13. Grand Prix der Saison, wird Aston Martin sein größtes Upgrade des Jahres vorstellen: ein neues Auto mit neuem Chassis, weniger Gewicht und einem aerodynamischeren Design. All diese Dinge und die Tatsache, dass Budapest für sie eine "freundliche Runde" ist, macht Fernando Alonso optimistisch.

Die von Honda eingeführten neuen Upgrades werden die neuen von Honda entwickelten Antriebseinheiten ergänzen, die bisher dramatisch versagt haben, aber beim Großen Preis der Niederlande in genau einem Monat geändert werden. Aston Martin und Alonso wissen, dass die Saison verloren ist und "denken nicht an Zahlen oder Positionen", aber ihr Ziel ist es, wieder wettbewerbsfähig zu sein.

Und interessanterweise sagte Alonso, als er nach seiner Zukunft gefragt wurde (sein Vertrag endet dieses Jahr), zu F1.com, er sei "entspannt", erinnerte daran, dass "ich habe einen Vertrag, also ziehe ich nicht um!" und sprach über die Zukunft in "Jahren". "Wie ich schon oft gesagt habe, denke ich, ich muss wissen, was ich nächstes Jahr und die kommenden Jahre mache. Ich fühle mich frisch, ich fühle mich motiviert, ich fühle mich schnell."