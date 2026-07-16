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Fernando Alonso hat über seine Erwartungen für den Großen Preis von Belgien an diesem Wochenende gesprochen... und scheint sich mehr Sorgen um das WM-Finale zu machen: Spanien trifft am Sonntag, den 19. Juli, am selben Tag des Rennens, um 21:00 Uhr MESZ und 20:00 Uhr BST auf Argentinien.

Alonso sagte Reportern (über Reuters), dass "da wir an diesem Wochenende nicht viel erwarten, der Hauptfokus am Sonntag darauf liegen wird, nach Hause zu kommen und das Spiel zu sehen, ehrlich gesagt."

Alonso bedauert, dass er wegen des Rückflugs die erste Hälfte verpassen und nur die zweite Hälfte sehen könnte, ähnliche Probleme, die auch den Spanier Carlos Sainz und den Argentinier Franco Colapinto betreffen werden, der ebenfalls sagte, dass er "definitiv viel nervöser vor dem Spiel sein wird als vor dem Rennen".

"Gestern hatten wir viel Spaß, viel Leid. Aber wenn man nicht ein bisschen leidet, ist man kein Argentinier", sagte Colapinto von Alpine. "Es war eines dieser Spiele, bei denen man wirklich nervös ist, aber dann feiert man viel. Es war also eine lange Nacht, aber sehr unterhaltsam."

Andere Fahrer wie George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris, Arvid Lindblad, Oliver Bearman (Brite) und Esteban Ocon (Franzose) müssen sich nicht allzu viele Sorgen machen, da ihre Länder im Halbfinale verloren...

Als Spanien erstmals den Weltcup gewann, gewann Fernando Alonso Rennen mit Ferrari

Spanien gewann die FIFA-Weltmeisterschaft zuletzt 2010, dem Jahr, in dem Fernando Alonso mit Ferrari Zweiter in der F1-Meisterschaft wurde und mit vier Punkten gegen Sebastian Vettel verlor. In diesem Jahr liegt Fernando Alonso auf Platz 18 in der Meisterschaft, nachdem er gerade einen Punkt erzielt hat – zugleich der einzige Punkt, den sein Team Aston Martin errungen hat, das mit einem unzuverlässigen Auto und einem "gefährlichen" Honda-Motor, der sie manchmal daran hindert, die Rennen zu beenden, noch schlechter abschneidet als im Vorjahr.

Mit 44 Jahren ist Alonso der älteste F1-Fahrer auf dem Startfeld, und dies könnte seine letzten Monate im Sport sein, was darauf hindeutet, dass ein Rücktritt in diesem Jahr oder der nächsten Saison erfolgen könnte.