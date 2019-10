Fernando Alonso spricht über GRID's Kombination aus Simracing und Arcade

Fernando Alonso arbeitet seit einziger Zeit als Rennsport-Berater für Codemaster's kommendes Grid. Wie es scheint ist dieser einer der wenigen legendären Rennfahrer, die die Renn-Serie bereits seit mehreren Jahren kannte. Als Gamer sei er außerdem einer der allerersten, die sich dem Simracing-eSport gewidmet haben.

Während der Präsentation des Spiels in Madrid sprachen wir mit der Legende höchstpersönlich in einem exklusiven Interview, das wir euch nun stolz präsentieren:

You watching Werben

Eine unserer Fragen drehte sich um die schwierige Balance bei Rennspielen, die stets zwischen Hardcore-Sim und einfachen, hochwertigen Spaß stehen. Dabei verteidigt Alonso Grid:

''Ich denke dass, wie du gesagt hast, es schwer ist beides zu kombinieren [Simulation und Arcade]'', gibt er in unserem Video zu. ''Doch Grid ist das einzige Spiel in der Geschichte welches beides verbindet, ich denke diese neue Version wird das noch einmal verbessern. Die Basis war sehr gut, was wir mit Grid im vergangenen Jahrzehnt erlebt haben war gut, dies ist also ein weiterer Schritt in die richtige Richtung''.

Das Interview schneidet auch andere Themen an, wie das K.I.-Design (und wie schwer es ist, Alonso in in-game zu schlagen), Formel 1-Autos (Grid beinhaltet den Renault R26) sowie der Vergleich zu Lightning McQueen's schrecklicher Geschichte von Simulationen.

Grid erscheint am 11. Oktober auf der PS4, Xbox One und auf dem PC.