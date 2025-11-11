Ferdia Lennon gewinnt den Rooney-Preis | Literatur

HQ

Wenn Sie sich für irische Literatur interessieren, dann sollten Sie wissen, dass Ferdia Lennon mit dem Rooney Prize for Irish Literature 2025 ausgezeichnet wurde, einer jährlichen Ehrung, die an einen herausragenden irischen Schriftsteller unter 40 Jahren vergeben wird.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird heute Abend im Trinity College Dublin überreicht. Der Preis wird vom Trinity Oscar Wilde Centre for Creative Writing verwaltet und würdigt seit 1976 aufstrebende literarische Talente.

Glorious Exploits: A Novel

Lennon, der in Dublin aufgewachsen ist, veröffentlichte im Januar 2024 seinen Debütroman Glorious Exploits . Das Buch spielt während des Peloponnesischen Krieges in Sizilien und folgt zwei einheimischen Töpfern und einer Gruppe gefangener athenischer Soldaten, die versuchen, eine der berühmtesten Tragödien des Euripides zu inszenieren.

Der schwarze Humor und der einfallsreiche Einsatz einer Dubliner Stimme haben dem Roman großes Lob eingebracht. Er gewann sowohl den Waterstones Debut Fiction Prize 2024 als auch den Bollinger Everyman Wodehouse Comic Fiction Prize 2024 und wurde auch für BBC Radio 4 adaptiert.

Als Reaktion auf die Nachricht sagte Lennon, er fühle sich geehrt, sich der Liste der Schriftsteller anzuschließen, die ihn geprägt und inspiriert haben. Er dankte der Familie Rooney und den Richtern und fügte hinzu, dass die irische Literatur "einen reichen, fantasievollen Boden bietet, auf den man zurückkehren kann", und dass er zu Hause anerkannt werden wird.