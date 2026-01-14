Fender brachte reparierbare, modulare kabellose Kopfhörer auf den Markt

HQ

Langanhaltende, kabellose Kopfhörer, die modular sind und vom Endnutzer repariert oder ersetzt werden können, sind das, was Fender uns verspricht.

Mix ist der Name und unterstützt Auracast, hat einen externen USB-Sender im Kopfhörer selbst und verspricht 52 Stunden Akkulaufzeit, selbst mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Es unterstützt Audio mit niedriger Latenz und verfügt außerdem über einen 3,5-mm-Anschluss.

Die Modularität dreht sich nicht nur um Ersatz und Reparatur, sondern auch um die "Individualisiere deine"-Marketing- und Zielgruppe. Es scheut sich nicht, Audiophile anzusprechen, da es 96kHz/24-Bit-Audio drahtlos unterstützt sowie räumliche Audioaufnahmen für diejenigen, die es bevorzugen.

Die Treiber bestehen aus 40 mm Graphen, der ANC ist eine Hybridplattform mit Environmental NC, und Bluetooth 5.3 unterstützt LC3- und LHDC-Formate. Außerdem ist das Laden sehr schnell, mit 15 Minuten, die dir 8 Stunden Wiedergabe geben, selbst mit ANC.