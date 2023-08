Feminist Frequency schließt sich, Anita Sarkeesian hält es nicht mehr aus!

HQ

Anita Sarkeesian hat sich mit ihrer Serie über Geschlechterstereotype in Videospielen, insbesondere die Objektivierung und Sexualisierung von Frauen in digitalen Medien, schnell online einen Namen gemacht. Mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit Tropes vs. Women in Video Games ins Leben gerufen wurde und zum Ausgangspunkt für die Organisation Feminist Frequency wurde, die zahlreiche Videos, Podcasts und Vorträge auf der ganzen Welt produziert hat. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte sie das Ende des Weges erreicht und einem Bericht zufolge plant Sarkeesian, alles zu schließen, aus dem einfachen Grund, dass sie es einfach nicht mehr aushält. In einem Interview mit Polygon sagte sie:

"Ich beende Feminist Frequency, weil ich extrem ausgebrannt bin"

"Das kann ich nicht ablegen. Das kann ich nicht mehr abladen."

Die Arbeit von ihr und der Organisation weckte viele Emotionen, auf der einen Seite gab es diejenigen, die lobten, was Feminist Frequency tat, und die positiven Auswirkungen, die es tatsächlich auf die Branche hatte. Aber es gab auch viele Kritiker, und nach den Erfolgen folgten Drohungen und Schikanen. Dies lenkte den Fokus von der Botschaft ab, die die Organisation zu vermitteln versuchte, nicht zuletzt in Interviews, in denen sich die Presse oft auf die Online-Kritik und Verfolgung konzentrierte. Das wurde Sarkeesian schnell lästig.

"Ich war so überfordert, über Missbrauch zu reden, über die Hunde- und Ponyshow, bei der ich meinen Missbrauch austrug."

"An diesem Punkt, als ich über Online-Belästigung sprach, dachte ich: 'Ich spreche nicht mehr über meine Erfahrungen. Es ist online. Sie können es sich ansehen. Ich retraumatisiere mich nicht mehr für dieses Publikum." Und da wurde mir klar, dass ich mich wirklich darüber ärgere."

Das vollständige Interview kann hier für alle Interessierten unter Ihnen gelesen werden.