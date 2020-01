Felix the Reaper steppt auf iOS zu

Als Kong Orange den angehenden Sensenmann Felix the Reaper im vergangenen Oktober mit der Seelenernte beauftragte, konnte der charmante Titel unsere Herzen erwärmen. Im Gegensatz zu seinen fiesen Kollegen hat Felix ein Faible für Tanzmusik und bewegt sich rhythmisch, während er seine Ziele aufsucht. In Kürze wird der Titel seinen Weg zu iOS-Geräten finden und laut Toucharcade ist bereits ein Beta-Test geplant. Ende Februar/Anfang März wird das Spiel dann voraussichtlich auf den Apple-Geräten verfügbar sein und offenbar haben sich sogar einige zusätzliche Gameplay-Verbesserungen in die iOS-Version eingeschlichen.

Quelle: Toucharcade.