Felix Baumgartner, der Mann, der aus der Stratosphäre gesprungen ist, stirbt bei einem Gleitschirmabsturz

Felix Baumgartner, österreichischer Fallschirmspringer und Basejumper, der durch seinen Sprung aus der Stratosphäre im Oktober 2012 weltweit berühmt wurde, ist im Alter von 56 Jahren beim Gleitschirmfliegen in Porto Sant'Elpidio, Italien, gestorben. Der Unfall wurde nicht durch eine Fehlfunktion des Flugzeugs verursacht, aber er erlitt anscheinend während des Fluges einen medizinischen Vorfall, der ihn dazu veranlasste, die Kontrolle zu verlieren und in ein Schwimmbad auf einem Campingplatz zu stürzen. Eine junge Frau wurde bei dem Aufprall verletzt, aber nicht in ernstem Zustand. Baumgartner starb an den Folgen des Unfalls.

Red Bull, einer der Sponsoren, zollte dem Extremsportler Tribut. "Danke, Felix, dass du so bist, wie du warst: klar, fordernd, kritisch, vor allem mit dir selbst. Unflexibel, wenn man sich etwas in den Kopf setzt; Mit Ihnen zu streiten, machte nur Sinn, wenn Sie mit soliden Argumenten vorbereitet waren", sagte das Energy-Drink-Unternehmen.

"Man ist tief in jedes Projekt eingetaucht, kein Detail war zu klein, kein Risiko zu groß, wenn man es kalkulieren konnte. Wir sind mit euch gewachsen, und ihr mit uns. [...] Wir tragen Sie in unseren Herzen: als Kollegen, als treuen Partner und vor allem als Freund."

Baumgartner, geboren 1969 in Salzburg, Österreich, wurde zu einer weltweiten Sensation, als er am 24. Oktober 2012 mit einem Fallschirmsprung aus der Stratosphäre in einer Höhe von 39 km (24 mi) die Schallmauer durchbrach und damit der erste Mensch war, der die Schallmauer durchbrach, als er bei einer Geschwindigkeit von 1.357,64 km/h (843,6 mph), Mach 1,25, fühlte. Zwei Jahre später verlor er den Höhenrekord, aber sein Stent, der von Red Bull wegen seines damals unglaublichen Risikos weithin bekannt gemacht wurde, zog acht Millionen Zuschauer live an.

Für diesen Stunt erhielt er 2013 den Laureus Award, den "Sport-Oscars" als "Actionsportler des Jahres".