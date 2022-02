Feintuning und Fehlerbehebungen begleiten Veröffentlichung von Getsufumaden: Undying Moon auf PC

HQ

Letzte Woche ist Getsufumaden: Undying Moon überraschend auf der Nintendo Switch gelandet, allerdings verlässt das Actiontitel erst morgen Abend offiziell die Early-Access-Phase auf Steam. In den frischen Patch-Notes beschreibt Konami letzte Balance-Änderungen, eine Reihe von Bug-Fixes und einige Anpassungen an hintergründigen Spielsystemen, die in der fertigen Launch-Version enthalten sind. Inhaltlich ändert sich am bestehenden Paket fast nichts mehr.

Auf der Switch bezahlt ihr 25 Euro für das Spiel. Wer 10 Euro mehr zahlt, erhält das digitale Artbook und Zugang zum Soundtrack des Remasters. Eine spielbare Version des japanischen Originals "Getsu Fūma Den", das vor 35 Jahren ausschließlich in Japan auf dem Famicom erschien, liegt der Digital Deluxe Edition ebenfalls bei. All diese Vorzüge bekommen Steam-Spieler ohne Aufpreis. In unserer Vorschau haben wir damals den Early-Access-Start begleitet, aber im neuesten Video bekommt ihr ebenfalls einen guten Eindruck von Getsufumaden: Undying Moon.