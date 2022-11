Feige: ''Wir versuchen seit 18 Jahren, Namor einzuführen''

HQ

Black Panther: Wakanda Forever startet nächste Woche und wird einige neue Charaktere einführen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Riri Williams als Ironheart und Namor, der Seekönig. In einem Interview mit CBR sagte Marvel-Chef Kevin Feige, dass sie seit fast 20 Jahren versuchen, Namor einzuführen, aber nie ganz die richtige Passform gefunden haben. Bis jetzt. Basierend auf den Trailern des Films scheint Namor der Bösewicht des Films zu sein, aber ob das wirklich er ist oder Marvel versucht, uns auszutricksen, bleibt einfach abzuwarten.

"[Namor war] für immer auf den Listen [der Marvel Studios] und gab vor 18 Jahren sogar ein Drehbuch in Auftrag, obwohl das Timing und die Idee nie stimmten. Ryan Coogler begann im ersten [Black Panther]-Film, einen Krieg zwischen Königreichen zu führen. Und wenn man Namor tatsächlich eine kulturelle Besonderheit hinzugefügt hat, und das ist es sicherlich, was er in diesem Film getan hat."