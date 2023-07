Feiert Pikmin Bloom Pikmin 4? "Es ist eine sehr geheime Situation!"

HQ

Pikmin Bloom blühte erstmals vor anderthalb Jahren als Walk-ermutigender Ableger des bereits umweltfreundlichen Franchise auf, das einst von Shigeru Miyamoto geschaffen wurde. Jetzt, da der vierte Hauptteil der Serie exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen wird, haben wir uns mit dem Team von Niantic Tokyo getroffen, um mehr über die neuesten Features des Handyspiels zu erfahren ... und um zu versuchen, einen Einblick in die potenziellen, unvermeidlichen Pikmin 4-Inhalte zu bekommen.

"Es ist eine sehr geheime Situation!", lacht Produktchef Tomo Yamazaki, als er nach den Veranstaltungen zur bevorstehenden Landung von Pikmin 4 gefragt wird. "Natürlich denken wir über etwas nach, aber im Moment können wir die konkreten Dinge nicht sagen, also bleiben Sie bitte dran. Wir glauben, dass es den Fans Spaß machen wird."

Ob mit oder ohne Pikmin 4, Pikmin Bloom ist gewachsen und hat neue Funktionen aus dem ursprünglichen Wanderkonzept hervorgebracht.

"Unser Kern-Gameplay wurde nicht verändert, weil es die Grundlage unseres Konzepts ist", erklärt Senior Product Manager Rica Nakajima. "Aber wir haben hart an neuen Funktionen gearbeitet, um mehr soziale Elemente hinzuzufügen, die die Menschen stärker miteinander verbinden."

In Bezug auf diese neuen Features "ist eines der Beispiele, dass wir gerade das allererste echte Event im Niantic-Stil in Sapporo in Japan abgehalten haben. Und das ist eine Zusammenarbeit zwischen der lokalen Regierung und Nintendo. Wenn die Nutzer also nach Sapporo fahren, können sie einige spezielle Blumen-POIs, einige Sehenswürdigkeiten oder POIs sehen, und die Leute können sehr niedliche Setzlinge für dekorierte Pikmin bekommen."

"Sie spielen auch viel mit den Postkarten herum", fügt UX-Designer Akari Sora hinzu. "Sie haben es genossen ... Wir haben ein Bananen-Pikmin, aber es ist irgendwie dreigeteilt, aber sie haben versucht, ein Foto von der Postkarte mit den angeschlossenen Pikmin zu machen. Sie überraschen uns immer wieder mit neuen Möglichkeiten, das Spiel zu genießen."

Aber abgesehen von Kosmetika und Events zum Thema reale Orte gibt es einige kniffligere Vorschläge für diejenigen, die danach suchen:

"Wir haben die Pilz-Challenge eingeführt", betont Mr. Yamazaki im Video. "Die Pilz-Herausforderung besteht darin, dass die Leute Pikmin bekommen, um die Pilze zu bekämpfen. Dann können im Grunde die fünf Leute [im Team] dagegen antreten. Wir haben eine neue rote Schicht von Pilzen eingeführt. Die Leute können nur rote Pikmins zum Mitnehmen bekommen. Außerdem sind diese sehr selten, daher ist es sehr beliebt. Es fällt uns schwer, die freien Pilze zu finden. Dann haben wir neue Funktionen eingeführt, [wie] das Pilzticket. Dann können die Leute mit einem Pilzticket mitmachen, sogar ein Pilz selbst ist besetzt."

Weitere Informationen zu den unglaublich leckeren Donut-Pikmin, dem Skateboard-Pikmin und anderen Aspekten von Pikmin Bloom finden Sie im vollständigen Video oben. Leider konnten wir die entzückenden Pikmin-T-Shirts des Teams nicht mitnehmen ...