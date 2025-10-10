Feiert die heutige Veröffentlichung von Tron: Ares mit einem besonderen Behind-the-Scenes-Video und neuem Filmmaterial

HQ

Bitte bedenkt: Diese Featurette wurde von Disney Spanien zur Verfügung gestellt, daher sind die Untertitel und die Synchronisation der Szenen auf Spanisch. Wir bitten um euer Verständnis und möchten klarstellen, dass wir allen Gamereactor-Lesern diesen exklusiven Einblick vor dem Kinostart des Films ermöglichen wollten.

Obwohl unser Kollege Javier nicht allzu glücklich aus dem Kino kam, nachdem er Tron: Ares gesehen hatte, besteht kein Zweifel daran, dass die Vorschauen, die wir in den letzten Monaten über den Disney-Blockbuster gesehen haben, Popcorn-Charme und den Wunsch versprühten, in einem Kinosessel zu sitzen und sich von der realen Welt zu trennen und sich mit der digitalen Welt zu verbinden.

Tron: Ares kommt heute weltweit in die Kinos, und Disney Spanien wollte den Lesern von Gamereactor exklusiv einen kurzen Clip mit einem Blick hinter die Kulissen des Films präsentieren, in dem Regisseur Joachim Rønning über den Umfang der Produktion spricht und darüber, wie eine der symbolträchtigsten Szenen des Films gedreht wurde: die Verfolgungsjagd auf Lichtmotorrädern bei Nacht in der realen Welt, für die ein Großteil der Zufahrten und Straßen der Stadt Vancouver gesperrt werden musste.

Rønning sagt auch, dass es ihm wichtig war, so viel wie möglich mit der Kamera zu drehen, bevor er digitale Effekte hinzufügte, woraufhin die Schauspielerin Gillian Anderson, die im Film Elisabeth Dillinger spielt, über die Größe der Sets spricht. Wie die Schauspielerin Jodie Turner-Smith (Athena) bestätigt, wurde der Film mit Blick auf IMAX-Leinwände gedreht, und man fühlt sich "vom Ton und der Musik umgeben". Wie wir euch im Passod erzählt haben, hat Daft Punk in Tron: Ares den Staffelstab für den Soundtrack an Nine Inch Nails übergeben.

Gehst du dieses Wochenende ins Kino, um Tron: Ares zu sehen? Teile uns deine Meinung zum Film in den Kommentaren mit.