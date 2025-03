Feiert der Gamecube-Controller ein Comeback für Switch 2? Es sieht tatsächlich so aus, als würde Nintendo an etwas in diese Richtung arbeiten.

HQ Bei seiner Veröffentlichung weckte er aufgrund seines unkonventionellen Designs die Emotionen, aber der Gamecube-Controller wird nach wie vor geliebt. Jetzt haben wir (via NintendoLife) ein mögliches Anzeichen dafür, dass es auf dem Weg zurück sein könnte. Eine neue FCC-Registrierung von Nintendo für einen "drahtlosen Bluetooth-Controller" mit dem Modellpräfix "BEE" (Switch 2) zeigt eine Etikettenplatzierung, die der Rückseite des Gamecube-Controllers entspricht, genauer gesagt, wo sich der C-Stick befindet. Es scheint also, als arbeite Nintendo tatsächlich an einem Controller, der dem des Gamecube zumindest physisch ähnlich ist. Dies lässt die Fans natürlich auf eine Gamecube-Kompatibilität mit Switch 2 hoffen, vielleicht als Teil des Switch Online-Abonnementdienstes, bei dem frühere klassische Controller in drahtlosen Versionen neu veröffentlicht wurden. Gamecube-Spiele für Switch Online werden seit Jahren eifrig nachgefragt. Am 2. April werden wir die Switch 2 zum ersten Mal in echt zu sehen bekommen, aber ob Nintendo auch Zubehör wie einen offiziellen Gamecube-Controller zeigen wird (der sich für Fans sowieso wie eine ziemliche Nischensache anfühlt), ist dahingestellt.