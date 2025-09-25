Feiern Sie Little Nightmares 3 mit einer neuen Comicserie, die in der beunruhigenden Welt spielt

HQ

In diesem Jahr wird Little Nightmares 3 viel Arbeit leisten müssen, wenn es um Horrorspiele geht, die in der gruseligsten Jahreszeit erscheinen. Da Silent Hill f und Cronos: The New Dawn als Beispiele bereits hier sind, wird der Threequel von Supermassive einer der wenigen großen Horrortitel sein, die tatsächlich im Oktober debütieren.

Um dies zu feiern, warum versetzen Sie sich nicht im Oktober in eine Art Little Nightmares Koma, indem Sie nicht nur das kommende Spiel spielen, sondern auch einen neuen Comic ergattern, der auf dem Franchise basiert.

Diese Comic-Auflage, die fast am selben Tag wie das Spiel erscheint, erstreckt sich über drei Ausgaben und ist als Little Nightmares: Descent to Nowhere bekannt. Was die Handlung betrifft, so wird uns folgendes gesagt:

"Still, ein schüchternes, stummes Mädchen erwacht in einer Gefängniszelle. Verzweifelt versucht sie zu entkommen, und freundet sich mit einem anderen Gefangenen, Mono, an, der diese Welt viel besser versteht als sie, sie müssen ihren Weg aus einem sehr dunklen Kerker finden.

"An anderer Stelle ist Myra eine vom Leben erschöpfte Detektivin, die jemanden trifft, der ihren Willen, etwas zu verändern, neu entfacht. Sie nehmen die Untersuchung ungelöster Fälle von Kindern wieder auf, die Jahr für Jahr spurlos verschwunden sind."

Die Comicserie wurde von Lonnie Nadler geschrieben und von Dennis Menheere gezeichnet, und die erste Ausgabe erscheint am 8. Oktober, die zweite am 5. November und die dritte ist unklar, aber wahrscheinlich im Dezember.

Schaut euch das Cover des Comics unten an.

