Feiern Sie den Kreislauf des Lebens mit dieser $900 The Lion King Statue

Es gibt vielleicht keinen ikonischeren Moment im Animationsfilm als die Circle of Life -Szene in The Lion King von 1994. Die Szene beleuchtete die Geburt von Simba und sah, wie die harmonische afrikanische Savanne reagierte und die Ankunft ihres zukünftigen Monarchen feierte. Es ist ein zeitloser und geliebter Moment, der nun in Form einer Figur im Maßstab 1:10 verewigt wird.

Es handelt sich um ein Modell in limitierter Auflage von Entertainment Earth, bei dem Rafiki das Baby-Simba hochhebt, damit sich die ganze Welt in seiner Gegenwart sonnen kann, und der Pride Rock ebenfalls von Mufasa und Sarabi bevölkert wird, wobei Zazu auch von unten zusieht.

Das Modell ist zwar zweifellos ein auffälliges und auffälliges Modell, aber auch ein sehr teures. Im Moment können Sie das Modell für 879,99 $ vorbestellen, der Versand ist für Februar 2026 geplant. Für diesen Preis erhalten Sie jedoch eine Menge Modell, da es 13,4 Zoll hoch, 12,8 Zoll breit und 12,3 Zoll lang ist, und das alles bei einem Gewicht von 8,8 Pfund.

Würden Sie fast 900 US-Dollar für ein The Lion King -Modell ausgeben?

