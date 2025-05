Feiern Sie das Erbe von Pixar mit diesem neuen Lego-Set

HQ

Disney und Lego arbeiten seit langem für eine Reihe von Sets zusammen, die Star Wars, Marvel und ihre verschiedenen anderen Projekte und Produktionen umfassen. Gelegentlich sehen wir Sets, die Disney als Produktionsgiganten feiern sollen, sei es in Form von Filmkameras, dem berühmten Cinderella-Schloss und jetzt sogar eine Anspielung auf Pixars hervorragendes Erbe.

Die beliebte Pixar-Lampe, bekannt als Luxo Jr., wurde in ein 613-teiliges Set verwandelt, bei dem die Leuchte auf einem Pixar-Ball hüpfen kann, der auch als Ständer dient. Uns wurde gesagt, dass die Lampe rotierende und bewegliche Elemente hat, während die Kugel selbst geöffnet werden kann, um von Pixar inspirierte Ostereier aus The Incredibles, Ratatouille, Monsters Inc., Toy Story, Finding Nemo und Up zu enthüllen.

Das Set kostet 59,99 £ / 69,99 $ / 69,99 € und ist 29 cm hoch, 14 cm breit und 11 cm lang, wobei das Set am 1. Juni debütiert.

Werbung: