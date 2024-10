Feiern Sie 20 Jahre World of Warcraft mit dieser MSI GeForce RTX 4070 Super Slim GPU

HQ

Es ist fast 20 Jahre her, dass Blizzard die Türen zu Azeroth öffnete und es den Fans ermöglichte, ihre Reise in World of Warcraft zu beginnen. Das MMORPG wurde im November 2004 veröffentlicht, was bedeutet, dass das 20-jährige Jubiläum fast vor der Tür steht, etwas, das Blizzard feiert, indem es sich mit MSI zusammengetan hat, um eine Special Edition-Grafikkarte zu entwickeln.

Genauer gesagt ist es das MSI GeForce RTX 4070 Super Slim, das die WoW-Behandlung erhalten hat. Die Karte hat ein schwarz-goldenes Farbschema und Logos zum 20-jährigen Jubiläum von WoW in der Mitte der Fans, was sie zu einem Muss für WoW-Spieler macht, die ihre Battlestation aufrüsten möchten.

Um mehr von dieser speziellen GPU zu sehen und mehr über die Besonderheiten dahinter zu erfahren, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus in das Gadget eintaucht.