Feiern Sie 20 Jahre Star Wars: Revenge of the Sith mit feurigen Jubiläums-Crocs

Wenn du irgendeinen Star Wars Fan fragst, was vielleicht der größte Lichtschwertkampf in der Geschichte der Reihe ist, würden viele wahrscheinlich auf das epische Duell zwischen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker auf Mustafar in Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith hinweisen.

Da dieser Film derzeit sein 20-jähriges Jubiläum feiert und zu diesem Zeitpunkt wieder in den Kinos aufgetaucht ist, hat Disney auch eine Sammlung von Ausrüstung erstellt, die Sie erwerben können und die sich um den Film dreht.

Während Sie thematische Tassen, Lichtschwerter, die die Farbe wechseln, Kleidung und Schuhe erhalten können, ist die mit Abstand auffälligste Ergänzung ein Paar Clogs von Crocs. Das ist richtig, du kannst ein Paar Crocs bekommen, die so gestaltet sind, dass sie den feurigen Konflikt auf Mustafar widerspiegeln und Anakin und Obi-Wan zeigen, die sich um den Lavastrom streiten. Das Paar Schuhe wird sogar mit ein paar Abzeichen geliefert, die das Logo des Films zeigen, und auch mit einer Version von Darth Vaders Helm.

Sie können ein Paar dieser Schuhe noch heute über den Disney Store erwerben, wo Sie ein Paar jeweils 64,99 $ kosten.

