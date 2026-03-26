Feiern Sie 20 Jahre Hannah Montana, indem Sie im Strandhaus der Disney-Figur in Malibu übernachten

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Im Laufe der Jahre hat Airbnb allerlei skurrile und ungewöhnliche Gästehäuser angeboten, die es einigen wenigen Nutzern ermöglichen, an thematischen Orten zu übernachten, die auf ikonischen fiktiven Welten basieren. Es gab ein Shrek's Sumpfhaus, eine Version des X-Men-Anwesens, Edna Modes Haus aus Die Unglaublichen, sogar Polly Pockets kompaktes Kinderbett. Jetzt, mit dem 20. Jubiläum vor Blick, ist Hannah Montana an der Reihe.

Um zwei Jahrzehnte von Miley Cyrus' berühmtester Disney-Figur zu feiern, hat Airbnb die Möglichkeit geboten, im Strandhaus von Hannah Montana in Malibu zu übernachten. Ja, Sie können das Beste aus beiden Welten in einem Zuhause voller exzentrischer Kleidung, mit fragwürdiger Inneneinrichtung und nur einem kleinen Sprung vom Meer aus genießen.

Uns wird gesagt, dass das Haus einen "legendären Kleiderschrank", Meerblick und einen Gartenstrand, eine Karaoke-Bühne zum Aufführen von Hits oder zum Entspannen und Anschauen von Hannah Montana-Episoden auf großer Leinwand bietet, sowie "Designdetails und nostalgische Akzente, inspiriert von Hannahs Welt".

Das Haus ist zwischen dem 6. und 16. April buchbar und bietet Platz für bis zu vier Gäste pro Aufenthalt, wobei die Aufenthalte jeweils nur eine Nacht dauern.

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