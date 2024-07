Fehler im neuesten Gran Turismo 7 Update schickt Autos ins Weltall

HQ

Ein Fehler im Juli-Update von Gran Turismo 7 führt dazu, dass Autos mit hoher Geschwindigkeit in den Himmel schießen. Mehrere Benutzer haben berichtet (mit lustigen Videos), dass sich nach dem gestrigen Patch Autos in Raketen verwandeln und in den Orbit fliegen, was nicht richtig ist. Wenn Sie diesen Freitag gut lachen wollen, schauen Sie unten vorbei.

Es kommt nicht sehr oft vor, dass Polyphony Digital zu diesem Zeitpunkt so ungeheuerliche Fehler erhält wie den, der im letzten Update 1.49 von Gran Turismo 7 aufgetreten ist, obwohl das Studio bereits berichtet hat, dass es sich des Fehlers bewusst ist und dass er derzeit gepatcht wird.

Hoffen wir, dass sie zumindest ein Poster des Kerbal Space Program hinterlassen, an das sie sich erinnern werden.