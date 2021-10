Feelinaras Kulleraugen bezirzen ab Mittwoch Pokémon Unite

HQ

Am Mittwoch, dem 6. Oktober, wird das Pokémon Feelinara in Pokémon Unite bereitstehen. Die Feen-Entwicklungsform von Evoli ist ein anmutiger Fernkämpfer mit Angriffen, die automatisch nahe Feinde in Reichweite attackieren. Die Kreatur, die wir seit Pokémon X/Y kennen, kann beispielsweise eine Salve feuriger Projektile abfeuern oder Schaden über Zeit in einem schmalen Bereich vor sich verursachen. Feelinaras ultimative Attacke (vermutlich Mondgewalt) deckt einen kreisrunden Bereich um das Pokémon herum ab.

Quelle: The Pokémon Company.