Fede Alvarez teilt seine Gedanken über die Debatte um den besten Alien-Film

Das Thema, welcher Alien Film der beste ist, ist eine sehr widersprüchliche Diskussion, da ehrlich gesagt sowohl Alien als auch Aliens bemerkenswerte Filme sind, die sich jeweils auf ihre eigene Weise auszeichnen. Aber es ist durchaus üblich, dass die Leute denken, dass der eine Film zwar besser ist als der andere, aber auch ein persönlicher Favorit gegenüber dem anderen ist, und für den Regisseur von Alien: Romulus ist genau das der Fall.

Im Gespräch mit Collider teilt Fede Alvarez seine Gedanken zu dieser Situation mit und fügt hinzu: "Ich denke, es gibt zwei verschiedene Fragen. Die eine lautet: "Was ist die beste?" Und die andere Frage lautet: "Was ist dein Favorit?" Seht, meine, ich habe die gleiche Antwort. Wenn du mich fragst: "Was ist der beste Film "Zurück in die Zukunft"? Eins. "Was ist dein Favorit?" Ich würde sagen, zwei. Ich denke, hier ist es ähnlich. [lacht] Welches ist das Beste? Außerirdischer. Das ist mein Favorit, der einen Platz in meinem Herzen hat, es ist wahrscheinlich Aliens, weil es eine Generationensache ist. Ich habe es zuerst gesehen."

Wenn Sie also auch Teil der Bande sind, die Aliens Alien bevorzugt, haben Sie keine Angst, das gilt auch für den Regisseur eines großen Alien Films.