Fede Alvarez hat bereits Ideen für die Fortsetzung von Alien: Romulus

Alien: Romulus läuft in den Kinos auf der ganzen Welt sehr gut, mit 113 Millionen Dollar auf der Bank, bei einem Produktionsbudget von 80 Millionen Dollar, und jetzt spricht der Regisseur über einen möglichen Nachfolger. In einem Interview mit The Hollywood Reporter verriet Regisseur Fede Alvarez, dass er und Co-Autor Rodo Sayagues (Evil Dead) bereits einige Ideen für eine Fortsetzung haben.

Fede Alvarez über Romulus 2:

"Ja, ich kann definitiv jetzt eine Fortsetzung vorschlagen. Wir neigen dazu, das ganz natürlich zu tun und denken nicht einmal an Fortsetzungen. Für uns sind Filme nicht zu Franchises, Zeltstangen und Fortsetzungen geworden. Das ist eine Sprache, die ich erst in den letzten zehn Jahren meines Lebens in Hollywood gelernt habe. Für mich ging es immer um eine Geschichte. Als wir fertig waren, fingen wir an zu denken: 'Was denkst du, was passiert, wenn sie in Yvaga ankommen? Wird es großartig? Oder ist es ein schrecklicher Ort?« "