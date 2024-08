Fede Álvarez gewährt einen Blick hinter die Kulissen von Alien: Romulus

HQ

Fede Álvarez, der Regisseur von Alien: Romulus, hat in seiner Freizeit X, ehemals Twitter, genutzt, um den Fans einen Einblick in das Geschehen hinter den Kulissen des Films zu geben, der versuchte, zum Original zurückzukehren und so viel wie möglich praktische Effekte zu verwenden.

Ein Tweet zeigt Robert Bobroczkyi in vollem Make-up, wie er sich darauf vorbereitet, Cailee Spaeny (der die Hauptrolle spielt, Rain ) zu jagen, und ich muss sagen, er ist zu gleichen Teilen beunruhigend und großartig.

Zusätzlich zeigte Álvarez einige Nahaufnahmen des Requisitendesigns für den Film und lobte seinen talentierten Requisitenmacher und Kollegen Andrew Bradbury.

Es ist unklar, ob Álvarez mehr BTS-Inhalte posten wird, aber er ist ein regelmäßiger Poster, also wäre ich nicht überrascht, und ich werde sicherlich ausflippen, wenn und wenn es passiert.