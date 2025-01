Fede Alvarez entwickelt die Idee für eine Alien: Romulus Fortsetzung

HQ

Nach langem Warten konnten wir in Alien: Romulus endlich in das Universum der Xenomorphs zurückkehren, und Fede Alvarez' Debüt in der Franchise wurde von vielen Fans und Kritikern als Hit angesehen. Da die Rückkehr von Alien unter Dach und Fach ist, denkt Alvarez bereits über Fortsetzungspläne nach.

"Rodo [Sayagues, Co-Autor] und ich arbeiten gerade daran." Alvarez erzählte dem Empire Magazine. "Wir sind gespannt, wohin es gehen kann. Wir haben fast alle Kästchen mit Dingen abgehakt, die ich sehen möchte, und viele der Dinge zurückgebracht, die ich schon eine Weile nicht mehr gesehen hatte. Wo immer wir jetzt hingehen, können wir in unbekannte Gewässer vordringen."

Alvarez' Erwähnung von unerforschten Gewässern mag so klingen, als würden wir in eine völlig andere Richtung gehen, aber er würde gerne Cailee Spaenys Charakter Rain in die Fortsetzung einbeziehen. "Ich denke, es wird so aufregend sein, mit Charakteren, die man aus diesem Film kennt, an einen Ort in der Alien-Franchise zu gehen, an dem wir noch nie zuvor waren, und Dinge zu entdecken, die man noch nie zuvor gesehen hat", sagte er.