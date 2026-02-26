Februar-Update wurde für Xbox veröffentlicht

HQ

Microsoft hat nun das Februar-Update für Xbox veröffentlicht, und wie üblich gibt es einige neue Funktionen, auf die man sich freuen kann. Zweifellos gilt das spannendste für Cloud-Gaming auf Xbox, das selbst für ältere Konsolen erheblich aufgerüstet wurde:

"Xbox Cloud Gaming auf Xbox-Konsolen steigt auf. Wir bringen nun bis zu 1440p und höheren Bitrate-Streaming für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder auf den Markt, was schärfere Grafiken und reaktionsschnelleres Gameplay in unterstützten Titeln und Regionen bietet.

Dieses Upgrade wird nun auf Xbox Series X|S, Xbox One X und Xbox One S Konsolen eingeführt – es ergänzt die Xbox-PC-App, Handhelds, unterstützte Browser, ausgewählte Fire-TV-Geräte, LG-TVs und Samsung-TVs."

Es gibt außerdem mehrere Verbesserungen für die Lebensqualität der ROG Xbox Ally, darunter die Möglichkeit, SD-Karten einfach über die Xbox-App zu formatieren, was die Notwendigkeit, Windows auf diesem tragbaren Gerät zu nutzen, weiter reduziert. Außerdem gibt es einige kleinere Updates für die PC-App.