Feature-Video nennt Konsolentermin für Pathfinder: Wrath of the Righteous

Owlcat Games wird die PC-Version von Pathfinder: Wrath of the Righteous am 2. September veröffentlichen, doch die Termine der geplanten Konsolenfassungen kannten wir bislang nicht. Publisher Meta Publishing verwies PS4- und Xbox-One-Besitzer heute auf den 1. März 2022 und präsentierte gleichzeitig einen neuen Trailer, der unerfahrenen Spielern eine allgemeine Einführung in die Themen des neuen Pathfinder-Spiels geben soll.

In Pathfinder: Wrath of the Righteous führen wir den fünften Kreuzzug gegen die infernalen Heerscharen, diesmal angeführt vom Dämonenherrscher Deskari (eine Gottesanbeterin), an, die unsere Welt Golarian bedrohen. Zu Beginn des Spiels wählen wir einen von acht mystischen Pfaden aus, der uns einen beinahe göttlichen Status verleiht (alternativ bleiben wir ein einfacher Mensch). Begleiter werden sich unserer Sache anschließen, doch die von uns getroffenen Entscheidungen können ihnen auch missfallen... Wie ihr dieses gewaltige Rollenspielabenteuer abschließt, ist also allein euch überlassen.