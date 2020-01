Feature-Trailer verspricht spielbaren DBZ-Anime in Dragon Ball Z: Kakarot

Bandai Namco hat letzte Woche neues Videomaterial für ihr kommendes Action-Rollenspiel Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht, das mit einer Menge Witz angereichert wurde. Die Tonalität erinnert an die Youtube-Videos der "Honest Trailer"-Serie vom Kanal Screen Junkies, die seit 2012 verschiedene Medien aufgreifen, um sie für ihre Zuschauer überstilisiert herunterzubrechen. Der Publisher hat dieses scherzhafte Format in ihrem neuen Video aufgegriffen und den Ton unserer Meinung nach ganz gut getroffen.

Wir sehen im neuen Feature-Trailer verschiedene Gameplay-Mechaniken, wie das Reisen durch die offene Spielwelt, Minispiele und Kämpfe mit verschiedenen Charakteren. Dragon Ball Z: Kakarot hält sich zwar eng an die Ereignisse der Dragon-Ball-Z-Manga/-Anime, allerdings wird das Game auch neue und zusätzliche Szenen beinhalten, was für die größten Fans sicher interessant sein dürfte. Einiges davon wird bereits im neuen Trailer angedeutet, am 17. Januar erfahren wir auf Xbox One, Playstation 4 und PC (Steam) mehr darüber.