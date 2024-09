Fear the Spotlight, das erste von Blumhouse veröffentlichte Spiel, wird diesen Oktober erscheinen

HQ

Blumhouse, die unabhängige Filmproduktionsfirma hinter erfolgreichen Horrorfilmen wie Paranormal Activity, The Purge, The Black Phone o Five Nights at Freddy's, gab kürzlich bekannt, dass sie in den Videospielmarkt einsteigt und Indie-, Low-Budget- und Original-Horrorspiele finanziert und veröffentlicht.

Blumhouse sagte, dass sie sechs Spiele auf dem Buckel haben, und das einzige, das dieses Jahr auf den Markt kommt, hat gerade sein Veröffentlichungsdatum bestätigt: Fear the Spotlight, das am 22. Oktober auf jeder Plattform verfügbar sein wird.

Dieses Spiel wird als Liebesbrief an klassische Horrorerlebnisse der 90er Jahre beschrieben und spielt in einer Highschool. Zwei Schülerinnen, Vivian und Amy, müssen Heimlichkeit und Witz einsetzen, um zu überleben, und werden von einem Monster heimgesucht, das sie nach einer Séance freigelassen haben.

Das Spiel wird in der dritten Person gespielt, mit häufigen Rätseln und einer beunruhigenden Atmosphäre. Die Grafik ist eine Hommage an frühe 3D-Spiele der 90er Jahre, aber mit viel moderneren Blitzeffekten.

Das Spiel wurde eigentlich letztes Jahr von seinem Entwickler Cozy Game Pals veröffentlicht, wurde aber kurz darauf von der Liste genommen, als sie einen geheimen Deal machten, der sich als Blumhouse herausstellte. Mit ihrem Geld könnten sie das Spiel größer und besser machen.

Fear the Spotlight erscheint am 22. Oktober für PS5, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und Steam.