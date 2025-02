Fear Street: Prom Queen kommt im Mai zu Netflix

Netflix hat mit der Serie Fear Street wirklich den Jackpot geknackt. Seit dem Debüt einiger Filme in diesem Franchise im Jahr 2021 haben wir gesehen, wie der Streamer nachgelegt hat, indem er mit zusätzlichen Einträgen nachgelegt hat. Ein Beispiel dafür ist die Ankunft im Frühling und wird als Fear Street: Prom Queen bezeichnet.

Dieser Film führt uns zurück in die Shadyside, um eine erschütternde Geschichte zu erleben, wie mehrere Mädchen während ihrer Prom-Queen-Kampagnen verschwinden, nachdem sich ein überraschender und unerwarteter Außenseiter den Bemühungen angeschlossen hat. Unnötig zu erwähnen, dass es ziemlich blutig werden wird.

Die vollständige Zusammenfassung von Fear Street: Prom Queen lautet wie folgt: "Willkommen zurück in Shadyside. In diesem nächsten Teil der blutgetränkten Fear Street-Franchise hat die Abschlussballsaison an der Shadyside High begonnen und das Wolfsrudel der It-Girls der Schule ist mit seinen üblichen süßen und bösartigen Kampagnen um die Krone beschäftigt. Aber als sich eine mutige Außenseiterin ins Rennen einmischt und die anderen Mädchen auf mysteriöse Weise zu verschwinden beginnen, steht der 88er-Klasse plötzlich eine höllische Abschlussballnacht bevor."

Der Film wird am 23. Mai auf Netflix Premiere feiern, was kürzlich in einem neuen Trailer bestätigt wurde.