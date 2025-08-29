Fear Effect plötzlich auf PS4, PS5, Switch und Steam verfügbar

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel und ohne vorherige Vorwarnung ist Fear Effect plötzlich auf modernen Plattformen erschienen – PlayStation 4, PlayStation 5, Steam und Nintendo Switch. Ein echter Kultklassiker, der ursprünglich vor ziemlich genau 25 Jahren veröffentlicht wurde, kann jetzt für knapp zehn Dollar Ihnen gehören.

Was die Veröffentlichung ungewöhnlich macht, ist das völlige Fehlen einer offiziellen Ankündigung. Keine der beteiligten Parteien hat sich gemeldet, um das Spiel zu bewerben – stattdessen haben sie es uns einfach direkt in den Schoß gelegt.

Dennoch haben sowohl nostalgische Fans als auch neugierige Neueinsteiger jetzt die Chance, das Cel-Shading-Abenteuer noch einmal zu erleben. Für seine Zeit war es bahnbrechend – nicht zuletzt wegen seiner schieren Größe. Verteilt auf vier CD-ROMs, vollgestopft mit filmischen Zwischensequenzen, war es damals unbestreitbar cool. Sicher, die Steuerung und das Gameplay ließen zu wünschen übrig, aber wen kümmerte es, wenn man mit großen Augen und fasziniert da saß? Fear Effect war und ist ein echter Kultklassiker.

Hast du früher Fear Effect gespielt? Und was sind deine schönsten Erinnerungen an das Spiel?