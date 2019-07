FC Bayern München ist neuer Partnerverein von eFootball PES 2020

Die Bildzeitung hat die Überraschung ja bereits am Nachmittag vorweggenommen und die Quellen des Springer-Verlags haben sich als stimmig erwiesen: Der FC Bayern München ist der neueste Partnerverein in eFootball PES 2020. Das Heimstadion des Rekordmeisters, die Allianz Arena, sowie die Bayern-Spieler werden in Pro Evolution Soccer 2020 in 3D exakt nachgebildet, heißt es in Konamis Pressemitteilung.

Außerdem treten einige Legenden, alte Spieler aus dem Verein, im Fußballspiel auf, darunter zum Beispiel der Torhüter Oliver Kahn. Neben dem FC Bayern München sind in diesem Jahr auch der FC Barcelona, der FC Arsenal und Manchester United Partnerclubs von PES 2020. Alle vier Clubs sind auch in der kommenden Demo spielbar, zu der noch ein unbekannter Partnerclub gehört, der diesen Monat vorgestellt werden soll. eFootball PES 2020 erscheint am 30. September auf PC, Playstation 4 und Xbox One, die Demo erscheint am 30. Juli auf allen Plattformen.