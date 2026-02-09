FC Barcelonas Präsidentin Joan Laporta tritt zurück, um nächsten Monat zur Wiederwahl zu kandidieren

HQ

FC Barcelonas Präsidentin Joan Laporta ist am Montagmorgen zusammen mit einem Teil des Vorstands zurückgetreten, um nächsten Monat erneut kandidieren zu können. Dies ist eine obligatorische Regel gemäß dem Status des Clubs: Er muss drei Wochen vor der Wahl, die für den 15. März angesetzt ist, zurücktreten, bei der 140.000 Clubmitglieder den neuen Präsidenten bestimmen werden.

Weitere Mitglieder des Vorstands, darunter die Vizepräsidentinnen Elena Fort und Rafael Escudero, sind ebenfalls zurückgetreten. Zwischen diesem Zeitpunkt und dem 30. Juni ist Rafael Yuste Präsident des Clubs, bis der gewählte Präsident das Amt übernimmt.

Laporta bleibt der Hauptfavorit für die Wiederwahl, aber es gibt weitere Kandidaten: Victor Font, Xavier Vilajoana und Marc Ciria. Sie behaupten, dem Verein mehr finanzielle Stabilität und Transparenz zu bringen, wobei Font hinzufügt, dass er "von einem personalistischen Modell, typisch für Fußballvereine der 80er" übergehen möchte. Zwischen dem 23. Februar und dem 2. März beginnt die Frist für die Einreichung der vorgeschlagenen Kandidaturen, und es wird erwartet, dass Laporta vier Jahre nach seiner Wahl mit 54,28 % der Stimmen erneut gewählt wird.