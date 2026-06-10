FC Barcelona weigert sich, für Marcus Rashford zu zahlen, und der Spieler kehrt zu Manchester United zurück

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Marcus Rashford hinterließ in seiner ersten Saison beim FC Barcelona einen großartigen Eindruck... Das könnte sein letzter sein. Neue Berichte besagen, dass FC Barcelona beschlossen hat, Manchester United nach der Leihe nicht die geforderten 30 Millionen Euro für den Kauf des Spielers zu zahlen, und daher wird Rashford zum englischen Klub zurückkehren, wenn sein aktueller Vertrag am 30. Juni endet.

Es gibt noch keine offizielle Auskunft, aber wie Mundo Deportivo anmerkt, hat der englische Spieler alle Hinweise auf Barça in seinen sozialen Medien gelöscht und bezeichnet sich nicht mehr als Barcelona-Spieler, sondern nur noch für die englische Nationalmannschaft. Der Verein möchte jedoch weiterhin Rashford behalten, sodass das nicht das Ende der Geschichte ist, obwohl der katalanische Klub erwägt, einen neuen Mittelstürmer als Nachfolger von Robert Lewandowski zu verpflichten: Julián Álvarez ist ihr Traum, aber sein Preis ist gestiegen, nachdem Real Madrid im Weg stand...

Dafür müssten sie zunächst einige teure Spieler verkaufen, wie Raphinha, der ein begehrter Spieler für Saudi-Arabien ist.