FC Barcelona sendet einen Brief, in dem er "wiederholte, offensichtliche Schiedsrichterfehler, von denen viele dem Verein schaden" kritisiert werden.

FC Barcelona erlitt letzte Woche in der Copa del Rey eine Niederlage gegen Atlético de Madrid mit 0:4, darunter eine große Schiedsrichterkontroverse, als der VAR ein Tor von Barcelona aberkannte, was in der 52. Minute ein 4:1 bedeutet hätte, nach sieben Minuten Überlegung... Weil die halbautomatischen Abseitstechnologien versagten.

Die Entscheidung hat den Verein verärgert, und drei Tage später sandte der FC Barcelona einen Brief an den Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF) und den technischen Schiedsrichterausschuss (CTA), in dem sie "ihre tiefe Besorgnis über die wiederholte Anwendung der Regeln äußerten" und "mangelnde Konsistenz bei Disziplinarkriterien, widersprüchliche Kriterien bei Handballvorfällen und Ansammlung erheblicher Fehler" verwies.

"Der FC Barcelona verurteilt die Existenz unterschiedlicher Entscheidungen bezüglich identischer Maßnahmen, insbesondere bezüglich disziplinarischer Sanktionen", sagte der Verein – eine Bewegung, die sich nicht von der anhaltenden Kritik von Real Madrid an Schiedsrichtern vor einem Jahr unterscheidet. "Diese Ungleichheit schafft ein Gefühl von Doppelmoral, das mit den Prinzipien von Fairness, Gleichheit und Rechtssicherheit, die den Wettbewerb bestimmen sollten, unvereinbar ist."

Der Verein sprach speziell über die "Inkonsistenz bei der Auslegung von Handspielen im Strafraum, selbst in Spielen, die von denselben Schiedsrichtern geleitet wurden", und ist der Ansicht, dass "der FC Barcelona auf die wiederholten, offensichtlichen Schiedsrichterfehler während der gesamten Saison hinweist, von denen viele entscheidend und dem Verein schaden."

Schließlich fordern sie eine dringende Überprüfung der angewandten Kriterien, um "Einheitlichkeit bei Schiedsrichterentscheidungen, Gleichbehandlung aller Vereine sowie die Glaubwürdigkeit und das Prestige der Wettbewerbe zu garantieren".

Barça, das bis März keine Champions-League-Spiele hat, wird am Montagabend in der LaLiga gegen Girona spielen und kehrt nach dem Sieg von Real Madrid gegen Real Sociedad am Samstag an die Spitze der LaLiga zurück. Derzeit zwei Punkte hinter Madrid; wenn Barcelona heute Abend gewinnt, liegen sie einen Punkt vorne.