FC Barcelona sagt Freundschaftsspiel in Japan "wegen schwerwiegender Vertragsverletzungen" ab

Der FC Barcelona startet mit ein paar Freundschaftsspielen in die Vorbereitung. Das erste Spiel sollte am Sonntag in Japan gegen Vissel Kobe (ehemaliger Klub der Barça-Legende Andrés Iniesta) stattfinden. "Aufgrund schwerwiegender Vertragsverletzungen seitens des Veranstalters" wurde das Spiel jedoch abgesagt.

Der Verein ging nicht ins Detail, aber laut der spanischen Zeitung As zahlte der Veranstalter den versprochenen Betrag nicht, so dass der Verein beschloss, nicht zu gehen. Und die restlichen Spiele in Asien, in Südkorea, gegen den FC Seoul (31. Juli) und den FC Daegu (4. August) könnten "neu justiert" werden, es sei denn, "bestimmte Bedingungen werden vom Veranstalter erfüllt".

Es wurde erwartet, dass der FC Barcelona in diesen drei Freundschaftsspielen in Asien rund 15 Millionen Euro verdienen würde, nachdem er jahrelang eine Vorbereitung in den Vereinigten Staaten absolviert hatte. Aber wenn die Beziehung zum Promoter zerbricht, müssen sie vielleicht "in extremis" einen neuen Promoter finden, der nächste Woche einige Freundschaftsspiele bestreitet. Freundschaftsspiele in der Vorbereitung sind für jeden Verein ein großer wirtschaftlicher Schub, aber sie haben auch sportliches Interesse, da Trainer, in diesem Fall Hansi Flick, mit neuen Taktiken experimentieren und die neuen Spieler (wie Marcus Rashford) an die Mannschaft gewöhnen können.