Der FC Barcelona reicht eine formelle Beschwerde gegen die UEFA wegen eines Schiedsrichterfehlers in der Champions League ein

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Die Rechtsdienste des FC Barcelona haben eine formelle Beschwerde bei der UEFA eingereicht, weil am vergangenen Mittwoch im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales ein Elfmeter gegen Atlético de Madrid nicht gepfiffen wurde. Sie beziehen sich auf das umstrittene Handspiel von Marc Pubill, als er den Ball mit den Händen im kleinen Strafraum aufnimmt, nachdem Torwart Muso ihn in Bewegung gesetzt hat.

"Der Club ist der Ansicht, dass die Schiedsrichter sich nicht an die geltende Regel gehalten haben, was den Verlauf des Spiels und das Ergebnis direkt beeinflusst hat. FC Barcelona versteht, dass diese Entscheidung zusammen mit einem gravierenden Mangel an Eingreifen durch VAR einen großen Fehler darstellt", erklärten sie in einer Stellungnahme.

"Dementsprechend hat der Club beantragt, eine Untersuchung eingeleitet, Zugang zu Schiedsrichterkommunikation und, wo zutreffend, eine offizielle Anerkennung der Fehler sowie die Umsetzung der entsprechenden Maßnahmen." Barça geht über das hinaus, dies als einmaligen Fehler zu betrachten, und besteht darauf, "dies sei nicht das erste Mal in den jüngsten Ausgaben der UEFA Champions League, dass unvorstellbare Schiedsrichterentscheidungen eine nachteilige Wirkung auf das Team hatten, eine klare Doppelmoral geschaffen und verhinderten, auf Augenhöhe gegen andere Vereine zu konkurrieren."