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Der FC Barcelona hat zum zweiten Mal in Folge den Ligatitel gewonnen, und zum ersten Mal in der Geschichte wurde der Meistertitel in einem Clásico gegen Real Madrid gesichert. Zwei Tore von Marcus Rashford und Ferran Torres sicherten den Sieg, obwohl Barça, das nun 14 Punkte vor Madrid liegt, mit einer perfekten Heimbilanz und jedem Sieg im Camp Nou ein Unentschieden reichte.

Es ist Barcelonas 29. Meistertitel insgesamt, mit 11 der letzten 18 Meistertitel, und zweiter für Hansi Flick, seit er zum Team gestoßen ist und das Schicksal des Teams komplett verändert hat. Der deutsche Trainer war sehr emotional, als er mit den Fans im Camp Nou sprach, weil sein Vater Stunden vor dem Spiel gestorben war, und dankte den Spielern und allen, die ihn unterstützten: "Es war ein hartes Spiel und ich werde diesen Tag nie vergessen."

Die Feierlichkeiten zum Meistertitel, mit noch drei verbleibenden Spieltagen, finden am Montag in Barcelona statt, während Real Madrid nach einer ihrer schlimmsten Wochen in der Geschichte seine Wunden leckt – mit der sportlichen Niederlage und dem Aufruhr in der Kabine, der Spaltung zwischen den Spielern, fehlender Autorität von Trainern und Führungskräften sowie angewiderten Fans zeigt.

"Wir wissen, dass Real Madrid immer zurückkommt. Wir sind ein Team, das viele Male gefallen und aufgestiegen ist, aber im Moment verstehe ich die Wut, die jeder Madridista-Fan empfinden könnte, genauso wie wir sie selbst empfinden", sagte Trainer Álvaro Arbeloa, der nächste Saison mit ziemlicher Sicherheit nicht auf der Bank sitzen wird.