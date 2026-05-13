FC Barcelona erwägt rechtliche Schritte nach den Anschuldigungen von Florentino Pérez

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Der FC Barcelona hat angekündigt, dass er "die Erklärungen und Anschuldigungen" von Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez nach der explosiven Pressekonferenz, bei der er gegen die Presse Anklage erhoben, sagt, es gebe eine Komplott gegen den Verein von der Presse, und den Negreira-Fall erwähnt, "sorgfältig prüfen.

"Sie werden derzeit analysiert und die zu ergreifenden Schritte werden bewertet. Wenn es als passend erachtet wird, werden alle getroffenen Positionen und Entscheidungen mitgeteilt", teilte der Verein in einer Erklärung mit.

Obwohl Barcelona nicht das Hauptziel des 79-jährigen Präsidenten war, sondern stattdessen die Presse, insbesondere ABC, angriff, sagte Pérez, dass sie an einem Dossier gearbeitet hätten, das an die UEFA geschickt werden soll, in dem sie die 18 Punkte erklären, die ihnen in dieser Saison in der LaLiga durch Schiedsrichterentscheidungen gestohlen wurden, und zudem erwähnt, dass sie in den letzten 26 Jahren nur 7 Ligen gewonnen haben, "weil sie gestohlen wurden".

Florentino Pérez rief Neuwahlen aus, begrüßte neue Kandidaten, und anders als bei den letzten fünf Wahlen seit 2009 könnte er diesmal Konkurrenz von einem Mann haben, den Pérez als "den Mann, der mit den Elektrizitätsgesellschaften spricht und einen südamerikanischen Akzent hat" beschrieb.