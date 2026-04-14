FC Barcelona erleidet zwei Rückschläge gegen die UEFA, bevor das Champions-League-Duell gegen Atleti aufeinandertrifft

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In den letzten Stunden vor dem entscheidenden Spiel zwischen Atlético de Madrid und Barcelona in der Champions League, während Lamine Yamal im "LeBron James-Modus" anprangerte, bat der Trainer des katalanischen Klubs die UEFA, den Rasen des Metropolitano-Stadions, der Heimat von Atleti, zu überprüfen, da er es für zu hoch hielt.

Laut AS stellte Hansi Flick am Montag fest, dass das Gras zu hoch sei, und bat UEFA-Beamte, es zu überprüfen. Es wurde keine offizielle Anfrage an die UEFA gerichtet, abgesehen von Flicks Worten, aber die UEFA untersuchte es und stellte nach der Messung am Dienstagmorgen fest, dass es 26 Millimeter lang ist, vier unter dem zulässigen Maximum von 30.

Beschwerde über den Schiedsrichter von der UEFA als "unzulässig" eingestuft

Doch das ist nicht der einzige Rückschlag, den Barcelona heute Morgen erlitten hat, denn das UEFA-Ethik- und Disziplinargremium reagierte auf Barças formelle Beschwerde über eine Schiedsrichterentscheidung (ein Elfmeter, der Marc Pubill nicht verhängt wurde, als er den Ball mit den Händen ergriff): Die UEFA erklärte den Protest für "unzulässig".

Der FC Barcelona deutete in seiner Beschwerde an, dass es ein Muster von "unvorstellbaren Schiedsrichterentscheidungen" gebe, die dem Team geschädigt haben, "indem sie einen klaren Doppelstandard schaffen und einen Wettkampf gegen andere Vereine auf Augenhöhe verhindern." Die UEFA lehnt den Protest ab.

Das Spiel Atlético de Madrid gegen FC Barcelona, mit einem Gesamtergebnis von 2:0 zugunsten von Atleti, findet heute Abend um 21:00 Uhr MESZ und 20:00 Uhr BST statt, zeitgleich mit einem Duell zwischen Liverpool und PSG, bei dem die Reds den gleichen Torrückstand aufholen müssen.