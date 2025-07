FC Barcelona enthüllt neues Trikot, das "nach Champions riecht"

HQ

Barcelona enthüllte am Mittwoch sein neues Heimtrikot für die Saison 2025-26 mit einer Sonderpräsentation mit sechs Schlüsselspielern der ersten Mannschaft. Bei der Enthüllung wurde ein Video in den sozialen Medien veröffentlicht, in dem Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Fermín López, Alejandro Balde, Raphinha und Pedri ein energiegeladenes Gespräch über den frischen Look und die Ambitionen des Vereins führten.

"Wir spielen immer gut. Barça spielt immer gut", zeigte sich das junge Talent Yamal selbstbewusst. "Das hier riecht nach Champions, Bruder." Seine Teamkollegen schlossen sich der Begeisterung an, und Raphinha scherzte: "In fünf Jahren werde ich sie im Fernsehen sehen." Die Gruppe erinnerte sich auch an denkwürdige Momente wie den 4:0-Sieg im Bernabéu und die Supercopa-Feierlichkeiten.

Das neue Trikot trägt das Spotify-Logo neben dem von Nike und bringt das Vereinswappen auf die linke Brust zurück. Er führt einen auffälligen violetten Farbverlauf ein, der die klassischen Blaugrana-Streifen diagonal kreuzt und Rhythmus und Energie hinzufügt, die Barcelonas Spielstil widerspiegeln. Die Shorts bleiben blau mit innovativen Streifendetails, und ein dezentes Flaggendetail auf der Rückseite verbindet die Flagge von Barça und Katalonien.

Der Slogan der Kampagne "Defining tomorrow" unterstreicht Barcelonas Bestreben, eine Mannschaft mit Hunger, Leidenschaft und einer klaren Identität zu sein, während sie sich auf die neue Saison vorbereiten, beginnend mit LaLiga und dem bevorstehenden Freundschaftsspiel in Kobe, bei dem das spezielle zweite Trikot debütieren wird.