FBI veröffentlicht neue Bilder von Charlie Kirks Attentäter

Die Suche nach dem Schützen, der den konservativen Aktivisten Charlie Kirk getötet hat, geht in den dritten Tag, und die Behörden veröffentlichen neue Bilder eines Mannes, der beim Flüchten vom Tatort an der Utah Valley University gesehen wurde. Die Beamten sagten, dass die Person, die eine Mütze und eine Sonnenbrille trug, gesehen wurde, wie sie das Dach verließ, wo der tödliche Schuss abgegeben wurde, bevor sie in ein Waldgebiet eindrang, wo später ein Gewehr geborgen wurde. Trotz Tausender Hinweise haben die Ermittler noch kein Motiv bestätigt, obwohl der Mord die Besorgnis über die Zunahme politisch motivierter Gewalt verstärkt hat. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!