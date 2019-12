FBI stellt Durchsuchungsbefehl für PS4-Daten eines Verdächtigen aus

Letzten Monat gab es eine Meldung über ein Amazon-Alexa-Gadget, das als Schlüsselzeuge in einem möglichen Mordfall herhalten sollte. Diese Woche berichtet Vice, dass das FBI bereits im Oktober einen Durchsuchungsbefehl ausgestellt hat, um Sony zur Herausgabe von gesammelten Informationen über die Playstation-4-Daten eines Verdächtigen zu bewegen, der möglicherweise mit einem Kokain-Netzwerk in Verbindung stehen könnte.

Der Antrag wurde am 22. Oktober eingereicht und listet verschiedene Details der fraglichen Person auf. Die Ermittler sind der Ansicht, dass sich der Beschuldigte online mit potentiellen Kunden zum Party-Chat verabredet hat, um in einem Online-Match über die Details eines Drogenhandels zu sprechen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Daher wollte die FBI alle möglichen Informationen über den Nutzer in Erfahrung bringen und hofft, dass Sony ihnen dabei hilft.