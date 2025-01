FBI enthüllt, dass Meta-Datenbrillen verwendet wurden, um den Angriff in New Orleans auszukundschaften

HQ

Das FBI hat aufgedeckt, dass der Angreifer, der für den Tod von 14 Menschen in der Silvesternacht in New Orleans verantwortlich ist, vor dem tödlichen Vorfall Meta-Datenbrillen verwendete, um die Gegend auszukundschaften. Nach Angaben der Ermittler besuchte Shamsud-Din Jabbar Monate vor dem Angriff die Gegend um die Bourbon Street und nahm Aufnahmen auf, während er mit der Brille mit dem Fahrrad durch das Viertel fuhr. Das Filmmaterial, das später vom FBI in einem YouTube-Video enthüllt wurde, bietet einen Blick aus der Perspektive des Angreifers, als er sich auf die Tragödie vorbereitete.

Bevor er seinen Angriff startete, besuchte Jabbar auch mehrere Waffengeschäfte und platzierte Sprengsätze in der Gegend. Die Behörden gehen davon aus, dass er diese Sprengsätze während des Angriffs mit einem Sender zünden wollte, der in seinem gemieteten Ford F-150 gefunden wurde. Trotz der Gefahr des Sprengstoffs wählte Jabbar den Truck als seine Hauptwaffe und fuhr in die Menge, bevor er von der Polizei erschossen wurde, nachdem er das Feuer eröffnet hatte.

Die Smart Glasses von Meta, die in Zusammenarbeit mit Ray-Ban entwickelt wurden, haben Bedenken hinsichtlich ihres möglichen Missbrauchs geweckt. Die Brille, die im Einzelhandel für 300 US-Dollar erhältlich ist, kann Fotos und Videos aufnehmen sowie mit KI-Tools interagieren. Obwohl Jabbar den Angriff selbst nicht live streamte oder aufzeichnete, spielte die Technologie eine entscheidende Rolle bei seiner Planung.

