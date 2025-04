FBC: Firebreak erscheint im Juni für PC und Konsolen

HQ

Remedy Entertainment hat gerade das genaue Veröffentlichungsdatum für seinen kommenden kooperativen Ego-Shooter für drei Spieler FBC: Firebreak bestätigt. Dieses unorthodoxe Spiel spielt im Control -Universum und wird nach den Standards von Remedy bereits am ersten Tag, also am 17. Juni, auf PC, PS5, Xbox Series X/S und auf Game Pass und PlayStation Plus erscheinen.

Das Datum wurde in einem Livestream bestätigt, in dem auch ein neuer Job namens Hot Fix vorgestellt wurde, sowie einige der Aktionen Paper Chase und Sticky Ricky vorgestellt wurden, über die wir euch kürzlich in unserer ausführlichen Vorschau berichten konnten.

Aber das war noch nicht alles. Remedy nahm dies auch zum Anlass, um zu bestätigen, dass FBC: Firebreak beim Start ein Deluxe Edition erhalten wird. Zusätzlich zur Standardversion, die 39,99 $/39,99 €/32,99 £ kostet, kostet das Deluxe Edition Fans 49,99 $/49,99 €/39,99 £ (oder ein Upgrade kostet 10,00 $/10,00 €/7,00 £ für diejenigen, die sich bereits die Standardversion geschnappt haben) und beinhaltet Folgendes:



"Der Feuerstarter" Premium-Sprachpaket



"Der Bleistiftschieber" Premium-Stimmenpaket



Firestarter Rüstungsset, Apex Revision (Helm, Schutzweste, Handschuhe)



Skin für ein verbranntes Überbleibsel mit doppelläufiger Schrotflinte



Goldenes Feuerschneisen-Spray



Geheime Requisition: "Firestarter": Eine Sammlung von 36 freischaltbaren kosmetischen Gegenständen, darunter Waffen-Skins, Sprays und Rüstungssets



Remedy beendete diese Informationsflut, indem er bestätigte, dass das Spiel später im Jahr 2025 um zwei neue Jobs erweitert wird, sowie um zusätzlichen Support, der für 2026 geplant ist, wobei alle spielbaren Inhalte nach der Veröffentlichung für alle Spieler kostenlos sind.

Wirst du dir im Juni FBC: Firebreak ansehen und wirst du dir eine Deluxe -Version des Spiels schnappen?