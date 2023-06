FaZe-Clan-Mitbesitzer Nickmercs hat seinen Call of Duty-Skin entfernt

HQ

Nickmercs, Streamer und Miteigentümer von FaZe Clan, hat seinen Call of Duty Operator-Skin aus dem Spiel entfernen lassen, nachdem er kürzlich LGBTQ-feindliche Kommentare abgegeben hatte.

Alles begann, als der Fernsehmoderator Christ Puckett ein Video von einem Angriff von Anti-LGBT-Demonstranten auf diejenigen twitterte, die die LGBT-Gemeinschaft unterstützen. Puckett schrieb Folgendes: "Die Amerikaner befinden sich gerade an einem traurigen Ort. Lass die Menschen lieben, wen sie lieben, und lebe dein eigenes Leben."

Als Antwort schrieb Nickmercs: "Sie sollten kleine Kinder in Ruhe lassen. Das ist das eigentliche Problem." Dies führte zu einer Antwort von Puckett, in der er fragte, wen Nickmercs mit "sie" beziehe. Nickmercs versuchte später, sein Argument zu verdeutlichen, indem er sagte, er wolle nicht, dass LGBT-Themen an Schulen unterrichtet werden.

Der offizielle Call of Duty-Twitter postete Folgendes: "Aufgrund der jüngsten Ereignisse haben wir das "NICKMERCS Operator"-Bundle aus dem Modern Warfare II- und Warzone-Store entfernt. Wir konzentrieren uns darauf, PRIDE mit unseren Mitarbeitern und unserer Community zu feiern."

Nickmercs hat sich geweigert, sich für seine Äußerungen zu entschuldigen. Was halten Sie davon?