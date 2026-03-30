FaZe Vegas wird beim Event der Call of Duty League in Birmingham zum Major-II-Champion gewählt

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Der aktuelle amtierende Call of Duty League-Champion von OpTic Texas hat in seiner Titelverteidigungssaison ein ziemlich seltsames Problem gefunden, da die Organisation es geschafft hat, bei den beiden Majors der laufenden Saison Vizemeister zu werden. Nachdem sie Paris Gentle Mates in Major I nicht besiegen konnten, scheiterte das Team am vergangenen Wochenende bei Major II erneut.

Das Event wurde im DreamHack Birmingham als erstes Call of Duty League-Event seit Jahren ausgetragen, das Nordamerika verließ, und beinhaltete ein Grand Final, in dem OpTic Texas gegen FaZe Vegas traf, ein Match, das überhaupt nicht in Richtung der amtierenden Champions ging.

Nach fünf Karten setzte sich FaZe Vegas durch, nachdem sie OpTic Texas mit 4:1 besiegt hatten, sowohl die Trophäe sicherten, 150.000 Dollar Preisgeld bekamen und außerdem eine Call of Duty League Punkte sammelten, die FaZe Vegas auf den zweiten Platz dieser Saison brachten, nur 20 Punkte hinter den amtierenden Meistern.

Was als Nächstes für die CDL ansteht, so beginnen die Qualifikationen für Major III am 17. April vor dem Hauptevent Mitte Mai.