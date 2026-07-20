FaZe Vegas schlägt OpTic Texas im Call of Duty League Championship Weekend Grand Final 2026

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Während die OpTic Texas es Ende Juni bei Major IV schaffte und endlich ein Turnier in der Call of Duty League Saison 2026 gewann, hatte die Organisation ansonsten zur Gewohnheit, Grand Finals zu erreichen und dann diese Spiele zu verlieren... Das geschah bei Major II, Major III, sogar Minor II, und nun fügt die texanische Mannschaft dem größten zweiten Platz des Jahres hinzu: dem Championship Weekend.

Ja, das Gesprächsthema der Stadt ist FaZe Vegas, die OpTic Texas im Grand Final des Championship Weekend mit 5:2 besiegten, ein Ergebnis, das auch an das Winners Final erinnert, bei dem beide Teams gegeneinander spielten und FaZe Vegas ebenfalls als Sieger hervorgingen.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass FaZe Vegas mit 800.000 Dollar Preisgeld nach Hause geht, aber auch mit der Trophäe 2026 und dem Recht, als Sieger der Call of Duty: Black Ops 7 Ära der CDL verewigt zu werden, da die nächste Staffel auf Call of Duty: Modern Warfare IV gespielt wird.

Es sollte auch erwähnt werden, dass das Ergebnis der Brautjungfern für OpTic Texas erneut keine große Überraschung für das Championship Weekend war, sondern vielmehr an Los Angeles Thieves fiel. Die in LA ansässige Organisation verlor beide Auftaktspiele und gehörte zu den ersten ausgeschiedenen Teams, obwohl sie in dieser Saison Major III gewann und auch Major IV den zweiten Platz belegte.

Was den nächsten Wettkampf in Black Ops 7 betrifft, so wird der Esports World Cup sein Turnier basierend auf dem Spiel vom 5. bis 9. August ausrichten, danach wird das Spiel bis zur neuen CDL-Saison ruhen, die wahrscheinlich im Winter 2026 beginnt.