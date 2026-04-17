FaZe Clan will seine Counter-Strike 2 Bemühungen durch die Verpflichtung eines neuen Head Coaches wieder auf Kurs bringen

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In den frühen 2020er Jahren war FaZe Clan wohl das beste Counter-Strike 2 Team der Welt. Die Organisation gewann eine Menge Turniere und wirkte unbezwingbar, doch dann brach alles auseinander, und seitdem kämpft sie damit, auch nur ein Mindestmaß an diesem Erfolg zu wiederholen.

Zu diesem Zweck war FaZe Clan s letztes wirklich erfolgreiches Major-Turnier das StarLadder Budapest Major im Dezember 2025, als es den zweiten Platz belegte und nur gegen den aktuellen Wettbewerbsgiganten Team Vitality verlor. Aber selbst das ist kein Sieg, und genau das hofft FaZe Clan durch die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers zu ändern.

Niclas "enkay J" Krumhorn wurde von ENCE verpflichtet, in der Hoffnung, dass der deutsche Trainer das Team wieder auf die Siegesspur bringen kann. Diese Veränderung wird natürlich auch dazu führen, dass Dominik "GruBy" Świderski wieder auf eine Analystenposition zurückkehrt.

Wann wir FaZe Clan wieder sehen werden, wird es beim BLAST Rivals Spring 2026 Turnier ab Ende April auftreten und anschließend Mitte Mai in die USA reisen, um IEM Atlanta zu spielen.